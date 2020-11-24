Сульшер: «Завтра нам предстоит сыграть с чемпионом Турции, будет сложно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Истанбула Башакшехира» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит сыграть с чемпионом Турции – это будет очень сложно. Мы не ждем ничего неожиданного, но уровень концентрации должен быть на высоком уровне. В предыдущем матче с ними мы создали сами себе проблемы, пропустили необязательные голы. Завтра нам нужно быть более терпеливыми и дисциплинированными.

Нам нужно набрать минимум десять очков в группе, а может быть понадобится 12, поэтому мы будем пытаться выиграть и сделать это уверенно», - цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.