Тухель: «Неймар сыграет завтра»

Рулевой «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

«Мы хотим победить. Это самый важный матч в группе. Я хочу, чтобы у нас было больше смелости, чем просто думать об обороне.

Если мы завтра решим играть по схеме 4-4-2, то нам нужно найти двух игроков, которые смогут здорово поработать в центре поля. Но существует вероятность, что мы сыграем и по схеме 4-3-3. Мы использовали такой вариант в четвертьфинале Лиги чемпионов. Есть два варианта, но мы подождем и посмотрим, кто сможет сыграть завтра.

Неймар? Он является ключевым игроков для нас. Физически он не готов на 100%, но он выйдет завтра. Он может решить исход любого матча», - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.