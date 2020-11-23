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Аленичев: «Для меня Моуринью – тренер номер один в заграничной карьере»

23 Ноября 2020, 22:15,

LiveSport.Ru

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о работе с португальским тренером Жозе Моуринью в «Порту».

«Я могу сказать, что для меня это топ-тренер и Человек с большой буквы. Он любил меня и для меня, конечно, это тренер номер один в заграничной карьере», - сказал Аленичев в интервью Евгению Савину на канале «КраСава» в «Ютубе».

Напомним, что Аленичев выступал за «Порту» с 2000 по 2004 год. С португальским клубом россиянин стал обладателем Кубка УЕФА в 2003 году и обладателем Лиги чемпионов в 2004 году.

В 2010 году Аленичев начал тренерскую карьеру, его последним местом работы был «Енисей», который он покинул в 2019 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Дмитрий Аленичев
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