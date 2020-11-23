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Клеман: «Боруссия» входит в десятку лучших команд Европы»

23 Ноября 2020, 21:40,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман назвал дортмундскую «Боруссию» одной из лучших команд Европы.

«Думаю, что «Боруссия» на данный момент входит в десятку лучших команды Европы. Для нас это хороший вызов, всегда важно сражаться с сильными командами и пытаться извлечь максимум из игры. Нельзя сказать, что их команда строится вокруг одного игрока, они очень сплоченные.

Я уверен, если мы выйдем на поле с мыслью об обороне, то с большой долей вероятности проиграем. Мы собираемся играть в свой футбол, стараться создавать моменты, атаковать, но и уделять внимание защите», - цитирует Клемана пресс-служба УЕФА.

Матч между дортмундской «Боруссией» и «Брюгге» состоится завтра, 24 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Брюгге, Филипп Клеман
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