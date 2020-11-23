Сульшер: Лингард ушёл на самоизоляцию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков перед матчем Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир». Полузащитник Поль Погба, пропустивший поединок против «Вест Бромвича» из-за травмы, тренировался с командой в понедельник. Люк Шоу остается в лазарете, а Джесси Лингард ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом.

Также норвежец порадовался возможности применить ротацию в матче Лиги чемпионов, где разрешено пять замен: «Это не спасение, но шанс предоставить отдых игрокам пораньше. Мне нравятся пять замен», - заявил Сульшер на пресс-конференции.