Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сульшер: Лингард ушёл на самоизоляцию

23 Ноября 2020, 18:50,

LiveSport.Ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков перед матчем Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир». Полузащитник Поль Погба, пропустивший поединок против «Вест Бромвича» из-за травмы, тренировался с командой в понедельник. Люк Шоу остается в лазарете, а Джесси Лингард ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом.

Также норвежец порадовался возможности применить ротацию в матче Лиги чемпионов, где разрешено пять замен: «Это не спасение, но шанс предоставить отдых игрокам пораньше. Мне нравятся пять замен», - заявил Сульшер на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Джесси Лингард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола