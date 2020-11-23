Карасёв обслужит матч «Аякс» - «Мидтьюлланд»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым обслужит поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и датским «Мидтьюлландом», информирует пресс-служба УЕФА.

Ассистентами рефери будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр - Кирилл Левников. За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Владимир Москалёв.

Матч «Аякс» - «Мидтьюлланд» состоится в Амстердаме в среду, 25-го ноября. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

По итогам трех туров голландский клуб занимает третье место в группе D, а датский коллектив располагается на четвертой позиции.