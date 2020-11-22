Бускетс может пропустить матч против киевского «Динамо»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжается восстанавливаться от травмы колена, которую он получил в матче между сборными Испании и Швейцарии (1:1).

Как сообщает As, испанский футболист может пропустить матч каталонцев против киевского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 24 ноября. Изначально в СМИ появилась информация, что Бускетс будет отсутствовать неделю.

32-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Серхио с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.