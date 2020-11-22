Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бускетс может пропустить матч против киевского «Динамо»

22 Ноября 2020, 17:47,

Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжается восстанавливаться от травмы колена, которую он получил в матче между сборными Испании и Швейцарии (1:1).

Как сообщает As, испанский футболист может пропустить матч каталонцев против киевского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 24 ноября. Изначально в СМИ появилась информация, что Бускетс будет отсутствовать неделю.

32-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Серхио с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола