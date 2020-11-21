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Неймар готов помочь «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпцигом»

21 Ноября 2020, 10:18,

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Бразильский форвард Неймар полностью залечил травму и готов вернуться на футбольное поле. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Таким образом, 29-летний нападающий сможет помочь парижскому коллективу в предстоящем поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпцигом». Это противостояние пройдет в Париже во вторник, 24-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
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