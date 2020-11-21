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Названа дата вручения премии ФИФА The Best-2020

21 Ноября 2020, 10:10,


Вручение премии ФИФА The Best-2020 запланировано на 17-е декабря, церемония пройдет в онлайн-формате, об этом рапортует пресс-служба организации. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что голосование начнется 25-го ноября и будет закрыто девятого декабря.

В минувшем году лучшим футболистом мира стал форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси, лучшим голкипером назвали Алиссона Бекера из «Ливерпуля», а лучший тренером признали Юргена Клоппа («Ливерпуль»).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ФИФА
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