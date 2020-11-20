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Лишь один футболист в топ-5 европейских лиг выполняет в среднем более 100 передач за игру

20 Ноября 2020, 22:00,

Global Look Press

Лишь один футболист в топ-5 европейских лиг выполняет в среднем более 100 передач за игру в нынешнем сезоне.

Как сообщает портал WhoScored, этим игроком является 21-летний защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба.

Защитник сборной Буркина-Фасо перешёл в немецкий клуб зимой нынешнего года из португальской «Витории» за 20 миллионов евро, заключив контракт с «Байером» до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость Тапсобы на данный момент оценивается в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эдмонд сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эдмонд Тапсоба
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