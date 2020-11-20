Лишь один футболист в топ-5 европейских лиг выполняет в среднем более 100 передач за игру в нынешнем сезоне.

Как сообщает портал WhoScored, этим игроком является 21-летний защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба.

Защитник сборной Буркина-Фасо перешёл в немецкий клуб зимой нынешнего года из португальской «Витории» за 20 миллионов евро, заключив контракт с «Байером» до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость Тапсобы на данный момент оценивается в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эдмонд сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.