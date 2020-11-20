Вальбуэна пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник пирейского «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна выбыл из строя из-за повреждения. По словам 36-летнего француза, он проведет в лазарете несколько недель.

«К сожалению, я травмировался во время тренировочного занятия. Мне придется пропустить несколько недель, но я продолжу на 100% поддерживать «Олимпиакос». Только вперед!», - гласит сообщение хавбека в «Инстаграме».

На следующей неделе греческая команда встретится с «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 25-го ноября, начало - 19:55 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Греции Вальбуэна провел шесть поединков.