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Вальбуэна пропустит несколько недель из-за травмы

20 Ноября 2020, 12:33,

Динамо Москва

Полузащитник пирейского «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна выбыл из строя из-за повреждения. По словам 36-летнего француза, он проведет в лазарете несколько недель.

«К сожалению, я травмировался во время тренировочного занятия. Мне придется пропустить несколько недель, но я продолжу на 100% поддерживать «Олимпиакос». Только вперед!», - гласит сообщение хавбека в «Инстаграме».

На следующей неделе греческая команда встретится с «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 25-го ноября, начало - 19:55 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Греции Вальбуэна провел шесть поединков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олимпиакос, Матье Вальбуэна
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