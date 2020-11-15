Кассано поставил Месси выше Марадоны

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано поставил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси выше легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

«У Месси рекорд по количеству сыгранных финалов и голов за Аргентину, какие вопросы могут быть? За сборную он забил 70 голов, а Марадона 30. Месси всегда играл с сильными нападающими, но никогда в его команде не было хороших защитников и голкиперов.

Суарес? Для меня неприемлемо то, что «Барселона» позволила Суаресу покинуть клуб. Он забил 350 голов за шесть лет, не понимаю, почему они расстались с ним. После этого им пришлось ставить Антуана Гризманна на позицию центрального нападающего», - цитирует Кассано As.