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Кассано поставил Месси выше Марадоны

15 Ноября 2020, 22:39,

Евро-Футбол.Ру

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано поставил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси выше легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

«У Месси рекорд по количеству сыгранных финалов и голов за Аргентину, какие вопросы могут быть? За сборную он забил 70 голов, а Марадона 30. Месси всегда играл с сильными нападающими, но никогда в его команде не было хороших защитников и голкиперов.

Суарес? Для меня неприемлемо то, что «Барселона» позволила Суаресу покинуть клуб. Он забил 350 голов за шесть лет, не понимаю, почему они расстались с ним. После этого им пришлось ставить Антуана Гризманна на позицию центрального нападающего», - цитирует Кассано As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Диего Марадона, Антонио Кассано
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
15 Ноября 2020, 22:59

Был век Марадоны , есть эра Месси , или уже тоже была , только Марадона привел Аргентину к чемпионству , партнеры кстати на мой взгляд у него были не такие титулованные как например у Месси в прошлом чемпионата , можно забить миллион голов в финалах , полу финалах но так и не стать чемпионом мира . Это просто мысли , я не могу ставить на одну ступень этих великих игроков , у каждого из них есть свой век .

1
779
15 Ноября 2020, 22:50

С моей точки зрения бомбардирство в сборной, как и результаты в ней вообще, довольно косвенный признак в оценке игры футболиста.
А на счёт Суареса полностью согласен, не взирая на на объявленную причину омоложения.

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