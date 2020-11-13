Агуэро: «Пеле или Месси? Во времена Пеле вратари даже перчатки не носили»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает своего соотечественника Лионеля Месси лучше легендарного бразильского форварда Пеле.

«Конечно, Месси. Во времена Пеле вратари даже перчатки не носили», - цитирует Агуэро аргентинское радио.

Напомним, что сам Пеле ранее заявлял, что считает Месси лучшим игроком в мире прямо сейчас.

33-летний Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В нынешнем сезоне на счету аргентинского форварда шесть голов и четыре голевых передачи в десяти матчах за каталонский клуб.

Стоит отметить, что многие ставят в упрёк Лионелю отсутствие крупных трофеев вместе со сборной Аргентины.