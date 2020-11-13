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Агуэро: «Пеле или Месси? Во времена Пеле вратари даже перчатки не носили»

13 Ноября 2020, 16:39,

Евро-Футбол.Ру

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает своего соотечественника Лионеля Месси лучше легендарного бразильского форварда Пеле.

«Конечно, Месси. Во времена Пеле вратари даже перчатки не носили», - цитирует Агуэро аргентинское радио.

Напомним, что сам Пеле ранее заявлял, что считает Месси лучшим игроком в мире прямо сейчас.

33-летний Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В нынешнем сезоне на счету аргентинского форварда шесть голов и четыре голевых передачи в десяти матчах за каталонский клуб.

Стоит отметить, что многие ставят в упрёк Лионелю отсутствие крупных трофеев вместе со сборной Аргентины.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пеле
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
13 Ноября 2020, 16:52

Какой глупый Агуэро! Пеле по 2:8 матчи не проигрывал и такую хер.ю не нёс.

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