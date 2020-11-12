Хаит: «Аршавин говорил, что российские тренера трусы»

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12 Ноября 2020, 21:41,
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Сценарист и актёр, а также поклонник футбола Ростислав Хаит дал обширное интервью, в котором поговорил о качестве российского футбола.
К сожалению, Хаита впечатлила только игра «Локомотива», все остальные клубы лишь посрамили Россию в еврокубках.
Актер также рассказал про разговор с Аршавиным, который дал понять, в чём причина провальных результатов. По словам экс-игрока сборной России и «Зенита», российские специалисты попросту бояться тренировать, из-за чего падает весь уровень футбола.
«Аршавин когда-то говорил, что все российские тренеры очень трусливы. Я с ним полностью согласен», - сказал Хаит в интервью «Спорт-Экспресс».
«Наши тренеры в себе не уверены и в еврокубках постоянно перестраховываются. Работают по принципу — как бы чего не вышло», - продолжил Хаит.
Кроме того, он заявил, что даже российские легионеры, приезжая из Европы, проникаются трусостью играть против именитых соперников, хотя в Европе с этой проблемой уже сталкивались и преодолевали её.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Андрей Аршавин, еврокубки, Ростислав Хаит