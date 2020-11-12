Крауч – о своём удалении в 2011 году: «Никогда в жизни мне не хотелось никого ударить сильнее, чем Марсело»

Известный в прошлом нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч вспомнил о своём удалении в четвертьфинальном матче против «Реала» в 2011 году.

«Первую карточку я получил за эмоции, тут я могу понять арбитра. Во второй же ситуации я даже не коснулся к Марсело. Он подпрыгнул и покатился по полю. Есть кадр, на котором Марсело смотрит на рефери и радуется, когда мне показываю красную, после чего он поднимается.

Никогда в жизни мне не хотелось никого ударить сильнее. Это было их победой. Я был наивен и позволил себе попасться на это», - цитирует Крауча Marca, ссылаясь на подкаст From the Horse's Mouth.