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​Почеттино не торопится возвращаться к работе и изучает ситуацию в клубах

12 Ноября 2020, 18:49,

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Маурисио Почеттино вот уже год находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019-го. За этот период аргентинца связывали с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и даже с «Зенитом», однако он так и остаётся свободным от обязанностей.

Как сообщает The Athletic, Почеттино не торопится принимать новый клуб. В ближайшие месяцы аргентинский специалист будет пристально следить за ситуацией в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Отметим, что при Почеттино «Тоттенхэм» добился существенного прогресса, но при этом команда не завоевала ни одного трофея.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Маурисио Почеттино
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