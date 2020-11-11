Клопп поделился воспоминаниями о поражении от «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о вылете в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Атлетико».

«Помню, что я был очень зол на то, как против нас играл «Атлетико». Но через пять минут после того, как я дал послематчевые интервью, я подумал: «Какой же ты идиот, ты боишься проиграть футбольный матч в тот момент, когда весь мир находится в трудном положении».

Но в тот вечер было очень сложно подготовить команду и сделать всё, чтобы выиграть матч, потому что никто не знал, что может случиться завтра», - цитирует наставника английского клуба Daily Mail.

«Ливерпуль» проиграл «матрасникам» по сумме двух матчей со счётом 2:4.