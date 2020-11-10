​Левандовски – лучший футболист 2020 года по версии Goal, Месси попал в тройку

|
10 Ноября 2020, 18:34,
|
|
Журналисты авторитетного портала Goal.com, имеющего филиалы во множестве стран, определили лучших футболистов 2020 календарного года.
Первое место в голосовании занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Вторая позиция у Кевина де Брёйне, представляющего «Манчестер Сити» и сборную Бельгии. Тройку лучших замыкает капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
На четвёртой позиции расположился бразилец Неймар, а пятым местом довольствуется португалец Криштиану Роналду. Килиан Мбаппе по результатам голосования оказался только на шестой строчке.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, Кевин де Брёйне
Месси в тройке?.. Он должен быть первым... Всегда...
как всегда, из жалости
Гном скоро лежать будет на поле, а ж.полизы всё равно будут его пропихивать в лучшие игроки. Поразительно!