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Оздоев и Чалов попали в стартовый состав ПАОКа на игру Лиги Европы с РФШ

28 Ноября 2024 • 19:52 Комментировать
РФШ Рига
...
ПАОК
Через 0 ч. 7 мин.

Пресс-служба греческого ПАОКа опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче с РФШ.

В стартовый состав команды попали оба российских игрока — Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Полностью основной состав греческого коллектива выглядит следующим образом:

Котарски (вр), Хонни, Кедзёра, Михаилидис, Баба, Оздоев, Камара, Десподов, Константелиас, Живкович, Чалов.

Встреча пятого тура Лиги Европы между РФШ и ПАОКом состоится сегодня, 28 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стоит сказать, что РФШ и ПАОК впервые сойдутся на одном футбольном поле.

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