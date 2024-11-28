Оздоев и Чалов попали в стартовый состав ПАОКа на игру Лиги Европы с РФШ

Пресс-служба греческого ПАОКа опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче с РФШ.

В стартовый состав команды попали оба российских игрока — Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Полностью основной состав греческого коллектива выглядит следующим образом:

Котарски (вр), Хонни, Кедзёра, Михаилидис, Баба, Оздоев, Камара, Десподов, Константелиас, Живкович, Чалов.

Встреча пятого тура Лиги Европы между РФШ и ПАОКом состоится сегодня, 28 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стоит сказать, что РФШ и ПАОК впервые сойдутся на одном футбольном поле.