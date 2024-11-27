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Чеферин: «Футбол не продаётся»

27 Ноября 2024 • 09:28 Комментировать

Руководитель УЕФА, словенский функционер Александер Чеферин, выступил перед представителями двадцати семи стран Европейского Сообщества в Брюсселе. Чеферин заявил, что футбол это не только деньги и рынок:

- Вот уже 70 лет как спортивная европейская модель основывается на открытости, на солидарности и на признании социального значения всего, что есть спорт. Этими принципами в УЕФА руководствуются с самого начала существования организации, но мы не можем в одиночку представлять такую модель, нам нужна поддержка правительств, - цитирует слова Чеферина derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Александер Чеферин
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