Чеферин: «Футбол не продаётся»

Руководитель УЕФА, словенский функционер Александер Чеферин, выступил перед представителями двадцати семи стран Европейского Сообщества в Брюсселе. Чеферин заявил, что футбол это не только деньги и рынок:

- Вот уже 70 лет как спортивная европейская модель основывается на открытости, на солидарности и на признании социального значения всего, что есть спорт. Этими принципами в УЕФА руководствуются с самого начала существования организации, но мы не можем в одиночку представлять такую модель, нам нужна поддержка правительств, - цитирует слова Чеферина derbyderbyderby.it.