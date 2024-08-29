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Определились все 36 участников Лиги чемпионов официально

29 Августа 2024 • 00:05 Комментировать

В среду вечером завершились последние матчи квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Определились все 36 клубов-участников грядущего розыгрыша престижного еврокубка.

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер Милан», «Боруссия Дортмунд», «Барселона», «РБ Лейпциг»;

Корзина 2: «Байер», «Аталанта», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтёр», «Милан»;

Корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо Загреб», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;

Корзина 4: «Слован Братислава», «Монако», «Спарта Прага», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Жеребьёвка пройдёт 29 августа, начало – в 19:00 по московскому времени. Каждая команда сыграет по два раза с командами из каждой корзины, проведя в общей сложности восемь туров.

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