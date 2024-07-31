​Стало известно расписание Лиги чемпионов 2025/2026

УЕФА обнародовал расписание главного европейского клубного турнира, Лиги чемпионов, на сезон 2025\2026 - в следующем году. Турнир начнётся 8 июля с квалификационного раунда, групповой турнир стартует в сентябре, а для плей-офф назначены следующие даты - 17\18 февраля и 24\25 февраля.

Полуфиналы пройдут 28\29 апреля и 5/6 мая. Наконец, финальный матч состоится в венгерской столице Будапешт 30 мая. Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле, а финал Лиги конференций пройдёт через неделю - 27 мая 2026 года в Лейпциге.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».