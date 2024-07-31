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​Стало известно расписание Лиги чемпионов 2025/2026

31 Июля 2024 • 03:02 Комментировать

УЕФА обнародовал расписание главного европейского клубного турнира, Лиги чемпионов, на сезон 2025\2026 - в следующем году. Турнир начнётся 8 июля с квалификационного раунда, групповой турнир стартует в сентябре, а для плей-офф назначены следующие даты - 17\18 февраля и 24\25 февраля.

Полуфиналы пройдут 28\29 апреля и 5/6 мая. Наконец, финальный матч состоится в венгерской столице Будапешт 30 мая. Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле, а финал Лиги конференций пройдёт через неделю - 27 мая 2026 года в Лейпциге.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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