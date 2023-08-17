Пресс-служба УЕФА опубликовала список кандидатов, не вошедших в тройку номинантов на награду лучшего тренера прошедшего сезона.
В лист претендентов соответственно с четвёртого по десятое место вошли: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Микель Артета («Арсенал»), Златко Далич (Сборная Хорватии), Хосе Луис Мендилибар («Севилья»), Дидье Дешам (Сборная Франции), Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Франк Эз («Ланс»).
Напомним, что в тройку лучших тренеров сезона 2022/2023 попали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»). Обладатель награды станет известен 31 августа.
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