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Де Дзерби, Артета и Дешам не вошли в тройку лучших тренеров сезона по версии УЕФА официально

17 Августа 2023 • 23:11 Комментировать

Пресс-служба УЕФА опубликовала список кандидатов, не вошедших в тройку номинантов на награду лучшего тренера прошедшего сезона.

В лист претендентов соответственно с четвёртого по десятое место вошли: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Микель Артета («Арсенал»), Златко Далич (Сборная Хорватии), Хосе Луис Мендилибар («Севилья»), Дидье Дешам (Сборная Франции), Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Франк Эз («Ланс»).

Напомним, что в тройку лучших тренеров сезона 2022/2023 попали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»). Обладатель награды станет известен 31 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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