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Роджерс не вернётся в «Селтик»

06 Июня 2023 • 16:18 Комментировать

Анге Постекоглу стал новым главным тренером «Тоттенхэма», о чём было объявлено во вторник. «Селтик» теперь вынужден искать нового рулевого для команды. Как сообщает The Mail+, возвращения Брендана Роджерса в «Селтик», о котором писали в последние дни, не случится.

По данным источника, в шорт-листе «Селтика» сейчас находятся четыре кандидата: Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Энцо Мареска (штаб «Манчестер Сити»), Кьетил Кнутсен («Будё-Глимт») и Джесси Марш (без клуба).

Отметим, что в сезоне 2022/2023 с Анге Постекоглу у руля «Селтик» стал чемпионом и обладателем Кубка Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Дэвид Мойес Селтик Энцо Мареска Брендан Роджерс Будё-Глимт Джесси Марш Кьетил Кнутсен
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