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Еврокубки

«Спортинг» и «Ювентус» назвали составы на ответный матч в Лиге Европы

20 Апреля 2023 • 21:07 Комментировать
Спортинг Л
...
Ювентус
1 2.40 X 3.15 2 3.15
Через 0 ч. 10 мин.

Лиссабонский «Спортинг» сегодня дома в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги Европы принимает туринский «Ювентус». За час до встречи команды обнародовали составы на эту интригующую по вывеске игру.

«Спортинг»: Адан, Коатес, Инасиу, Диоманде, Морита, Угарте, Поте, Эсгаю, Эдвардс, Нуну Сантуш, Тринкан;

«Ювентус»: Щесны, Бремер, Данило, Локателли, Куадрадо, Миретти, ди Мария, Рабио, Кьеза, Влахович, Алекс Сандро;

Традиционно для Вас текстовую трансляцию поединка проведет коллектив портала Liveresult.ru.

Напомним, что «Спортингу» в грядущей встрече для прохода в полуфинал еврокубка обязательно надо побеждать с как можно более крупным счётом, так как первая игра пары, состоявшаяся неделю назад в Турине, завершилась победой «Ювентуса» с минимальным счётом – 1:0. Гостей же устроит любая ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон
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СПОРТИНГ Л ЮВЕНТУС
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