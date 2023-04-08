Чеферина обвиняют в фальсификации документов в своём резюме

Переизбранный президент УЕФА Александер Чеферин попал в скандал. По информации от испанского издания Marca, глава организации обвиняется в фальсификации документов в своём резюме.

По сведениям источника, Чеферин соврал о некоторых фактах из своей биографии, когда предоставлял резюме. Если это удастся доказать, Александера немедленно снимут с должности президента УЕФА. Данный исход предусматривает регламент самой организации.

Пока неизвестно, кто займёт должность главы УЕФА в случае отставки Чеферина. Напомним, Александер занимает свой нынешний пост с 14 сентября 2016 года.