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Лига Европы

УЕФА отобрал у Казани право проведения матч за Суперкубок УЕФА

25 Января 2023 • 19:45 Комментировать

В УЕФА определились с местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Поединок состоится в Афинах, сообщает пресс-служба организации.

Ранее матч за Суперкубок Европы должен был состояться в Казани, однако по политическим причинам его перенесли в другой город. Столица Татарстана получила право провести символический матч два года назад – в 2021 году.

В прошедшем году в России должен был состояться финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-21/22, но из Санкт-Петербурга его также перенесли – игра состоялась в Париже на арене «Стад де Франс».

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал», «сливочные» в матче уверенно обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок Уефа Казань Казань-Арена
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