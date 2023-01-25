УЕФА отобрал у Казани право проведения матч за Суперкубок УЕФА

В УЕФА определились с местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Поединок состоится в Афинах, сообщает пресс-служба организации.

Ранее матч за Суперкубок Европы должен был состояться в Казани, однако по политическим причинам его перенесли в другой город. Столица Татарстана получила право провести символический матч два года назад – в 2021 году.

В прошедшем году в России должен был состояться финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-21/22, но из Санкт-Петербурга его также перенесли – игра состоялась в Париже на арене «Стад де Франс».

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал», «сливочные» в матче уверенно обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта – 2:0.