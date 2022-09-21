УЕФА планирует турнир с участием победителей еврокубков и MLS

По информации The Guardian, УЕФА планирует сильно изменить Суперкубок Европы к 2024 году.

Сообщается, что чиновники всерьёз рассматривают идею, по которой в новом соревновании примут участие победители всех трёх еврокубков, а также сильнейшая команда из Major League Soccer. Турнир должен заменить текущий формат Суперкубка, в котором встречаются лишь сильнейшие коллективы прошлых сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также британское издание сообщает, что УЕФА видит в США крупнейший рынок для роста для всего футбола Старого света.

Напомним, что действующим победителем Суперкубка является мадридский «Реал». До 1999 года в турнире вместо триумфатора Кубка УЕФА (нынешней Лиги Европы) участвовал лучший клуб Кубка обладателей кубков.

