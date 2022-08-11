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Еврокубки

Каземиро признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

11 Августа 2022 • 01:08 Комментировать

Опорный хавбек мадридского «Реала» Каземиро удостоился звания игрока матча в Суперкубке УЕФА против «Айнтрахта» (2:0).

Бразилец не только отметился результативной передачей, но и продемонстрировал свои оборонительные умения, совершив девять отборов (больше всех в матче) и два перехвата.

«Он отвечал за баланс, когда команда атаковала, и выиграл все дуэли на ключевых участках поля, помогая защитникам. Кроме того, после его передачи был забит первый гол», – объяснили свой выбор технические наблюдатели УЕФА.

Победу «Реалу» в битве за Суперкубок принесли точные удары Давида Алабы на 37-й минуте и Карима Бензема на 65-й.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Каземиро
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