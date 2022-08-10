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Экс-игрок «Реала» Нжитап назвал фаворита в матче за Суперкубок УЕФА эксклюзив

10 Августа 2022 • 19:18 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Жереми Нжитап поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «сливочными» и «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА. Об этом он рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Какие ваши ожидания от этого матча?
- Не буду оригинальным, я считаю, что «Реал» однозначный фаворит в этом матче. Команда в хорошей форме и должна начать сезон с победы. Очень интересно, будет ли Анчелотти экспериментировать или выпустит примерно тот же состав, что и на финал Лиги чемпионов.
- А вы сами что думаете об этом?
- Я думаю, что Анчелотти достаточно консервативный специалист, и в старте выйдут те, кто играл в старте против «Ювентуса», максимально боевой состав на данный момент. Хотя, мне было бы очень интересно увидеть в основе Чуамени и Камавингу, это был бы для них важный шаг. Быть может, они выйдут на замену.
- Не может ли «Реалу» помешать недооценка соперника?
- Я видел, что «Айнтрахт» разгромно проиграл «Баварии» недавно. Теперь команда будет еще более злой и мотивированной. Но нет, «Реал» при Анчелотти вообще нельзя упрекать в недооценке соперника, команда четко делает свою работу, вы ведь помните, какой у нее был запас прочности в Ла Лиге в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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