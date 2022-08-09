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Анчелотти: Заменить Бензема невозможно

09 Августа 2022 • 20:42 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, можно ли заменить нападающего команды Карима Бензема.

Анчелотти сказал на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок УЕФА о том, что заменить Бензема невозможно, потому что в мире нет такого футболиста, который способен сделать это, но у «Реала» есть альтернативы ему.

«Мы не просто так добрались до матча за этот трофей, мы готовы доказать это», — передает слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Встреча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится завтра, 10 августа, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Айнтрахт Франкфурт Суперкубок Уефа
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