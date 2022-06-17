Не все российские игроки пытаются строить карьеру в нашей стране. Кирилл Коваль пробовал свои силы в Словакии, а последние полгода провёл в Боснии и Герцеговине, защищая цвета клуба «Орашье». В интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» полузащитник рассказал о футболе в этой балканской стране.

- Расскажи, как ты вообще оказался в клубе из Боснии и Герцеговины?

- В Боснии я оказался благодаря скаутинговой платформе DraftMe, которая позволяет игрокам находить команды. В декабре они организовали просмотровый сбор в Боснии и Герцеговине, куда приезжали представители разных клубов. Я принял в нём участие и получил приглашение от «Орашье».

- Что это за клуб?

- «Орашье» – один из клубов города. Домашние матчи мы проводили на городском стадионе, вмещающем 3000 зрителей. Когда-то клуб выступал в Премьер-лиге, в 2006 году выходил в Кубок УЕФА. Сейчас дела идут не так успешно, мы играем во второй лиге. В прошедшем сезоне после первого круга команда находилась в пятёрке лидеров, далее сменился тренер и половина состава, и чемпионат мы завершили на 8-м месте.

- Как там дела с инфраструктурой?

- Старенький бетонный стадион, два натуральных поля: одно – тренировочное, плохого качества, а второе – игровое, ухоженное, одно из лучших в лиге. Раздевалки большие, но никаких шкафчиков нет, только сломанные крючки и полки. В душе тёплая вода была по праздникам, есть прачечная. Хороший тренажёрный зал находится за территорией стадиона, пока были сборы, мы могли ходить туда бесплатно. Во время чемпионата тренировок там уже не было, ходить можно было индивидуально, но необходимо было платить за абонемент. Страна бедная, поэтому о современной инфраструктуре речи нет.

- Судя по «Википедии», Орашье – это маленький городок. Как проходил твой обычный день? Чем там можно заняться?

- Да, Орашье – маленький город на границе с Хорватией, но там есть всё необходимое для комфортной жизни спортсмена, никаких соблазнов. Моё утро начиналось с лёгкого завтрака, затем была пробежка или индивидуальная тренировка в зале. После обеда – тренировка с командой, вечером, после ужина, восстанавливался дома. В выходные с одноклубниками ходили в зал, играли в бильярд и настольный теннис.

- Ты в Боснию приехал в начале года. Известно, что ряд польских клубов расторгли договоры с российскими футболистами после 24 февраля. У тебя каких-то проблем не было в этой связи? Ты почувствовал, что отношение как-то изменилось?

- Нет, никаких проблем не было, только необидные подколы от одноклубников на эту тему, не более. В команде было много сербов, мы отлично общались.

- Почему не удалось пробиться в стартовый состав команды?

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- Приключения начались довольно быстро, как подписал контракт. По приезде в команду у нас начались сборы, были товарищеские игры, в каждой я играл в основном составе, набрал отличную форму. Спустя месяц администратор команды сообщил, что мне нужно уехать в Сербию, так как без визы на территории Боснии и Герцеговины я мог находиться 30 дней. Он сказал, что документы будут готовы в течение 3-4 дней, ничего оплачивать не надо, всё готово.

- То есть ты играл, готовился, а потом клуб вспомнил, что документы не в порядке?

- Да, это означало, что я пропущу первую игру второго круга. Я взял с собой вещей на 3-4 дня, поехал в Сербию. Меня поселили к друзьям сербского агента Душко Янжича, который вместе с руководителем проекта DraftMe Алексеем Масловым помогал решать все вопросы в Боснии. Приехав в Сербию, на следующее утро я отправился в российское посольство, где, по словам администратора клуба, меня ждали. Однако выяснилось, что посольство будет работать только через три дня…

- Ситуация …

- Я отправился в квартиру к местным ребятам. Один из них футболист, играет в третьем дивизионе Сербии, второй – бывший заключенный, но, несмотря на это, оказался хорошим парнем, жаль, что на английском не говорил, а сербский я ещё не выучил на тот момент. Общался на английском с футболистом, он переводил всё товарищу, было весело. Классные ребята, до сих пор общаемся в соцсетях. Когда во второй раз приехал в российское посольство, мне сказали, что ничем мне помочь не могут, так как нужно получить визу для Боснии и Герцеговины, а не для Сербии. Я позвонил администратору команды, он уточнил всю информацию у президента клуба, после чего сказал, что мне надо поехать в посольство Боснии в Белграде. Там же мне сказали, что визу будут делать от 10 до 20 дней.

- Администратор клуба же говорил, что всё готово…

- В итоге я подал все документы, оплатил визу и передал эту информацию администратору, на что тот ответил: «Президент клуба всё решит, всё будет готово через 3 дня».

- Видимо, веры словам уже не было?

- Спустя три дня в посольстве мне сказали, что виза будет готова через две недели. Спустя неделю в Сербии перестали работать карты РФ – тогда как раз отключили их обслуживание. Я начал экономить деньги, питался один раз в день в местном кафе. Когда закончились все деньги, родители нашли знакомых, которые работают в посольстве РФ в Белграде, отправили им деньги, и мне передали наличные. В итоге, вместо обещанных 3-4 дней я был в Сербии 3 недели и пропустил четыре стартовые игры второго круга.

- Бумажная работа была проделана, можно было начинать играть?

- К сожалению, нет. С возвращением в Боснию проблемы с документами не закончились, я тренировался с командой, но играть не мог ещё примерно две недели, пока решали вопрос с заявкой. Пока я отсутствовал, в команду пришли новые игроки, и парень, который действовал на позиции нападающего, стал выходить на моей позиции. Ещё на сборах я начал замечать, что он любимчик тренера, а потом мне сказали, что они и вовсе родственники, так что шансов играть в основе у меня не было. Если бы я не уехал в Сербию, уверен на 100%, что играл бы в старте. Почти все ребята в команде мне говорили, что играть должен я, а не он, но тренер считал иначе.

- Как оцениваешь уровень футбола во второй лиге Боснии? Если сравнивать с Россией, это ближе к ФНЛ или ФНЛ-2?

- Да, клуб выступал во втором дивизионе. В Боснии и Герцеговине игра строится больше на физике, чем на технике и тактике. Если сравнивать с Россией, думаю, что первая тройка там могла бы быть середняками в ФНЛ, а команды ниже – уровень первой пятёрки ФНЛ-2.

- Расскажи о судействе в Боснии. Думается, должны быть интересные истории.

- Судейство в Боснии – отдельная история. Как-то был дальний выезд к команде, которая шла на последнем месте. У нас была серия матчей без набранных очков, и я был уверен, что уж в этот раз мы заберём 3 очка, несмотря на тяжёлую дорогу. Перед игрой нас предупредили, что судья будет симпатизировать сопернику, но я не думал, что настолько… Каждый эпизод был в пользу хозяев поля, арбитр не назначил бесспорного пенальти в ворота соперника в начале, первый гол в наши ворота забили из чистейшего офсайда, первый тайм так и закончился с минимальным перевесом хозяев. Во втором тайме нам забили после углового, когда нападающий соперника толкнул в спину защитника нашей команды и сбил его с ног, но арбитр решил, что всё было в рамках правил. После подачи ещё одного углового ситуация повторилась, только в этот раз толкнули вратаря, который не смог зафиксировать мяч в руках, и мы пропустили третий мяч. Матч закончился со счётом 0:3, и вся команда с улыбкой на лице от судейства уехала домой.

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- Часто такое происходит?

- Я спрашивал у одноклубников, много ли таких игр в чемпионате, где судья «прибивает» одну из команд. Мне сказали, что в Боснии тяжело победить на выезде, особенно когда работает «свой» судья.

- Ты раньше выступал за словацкий «Нове Место». Где футбол сильнее – в Словакии или Боснии?

- В Словакии я играл в третьем дивизионе, там была такая же ситуация, что и в Боснии: мало тактики, много физики. Идентичные чемпионаты.

- Твой контракт завершился. Каковы дальнейшие планы?

- Сейчас ведутся переговоры о продлении контракта с «Орашье», параллельно идут поиски других возможных вариантов. Пока конкретики нет, но я уверен, что летом улечу в Европу.

- Кажется, ты не слишком доволен этим сезоном. Почему тогда рассматриваешь вариант с возвращением?

- Я хочу вернуться, потому что уверен, что буду играть в старте, так как все документы у меня готовы, на этот раз никуда не надо будет уезжать на месяц. В команде я хорошо себя зарекомендовал, общаюсь сейчас с бывшими одноклубниками, они говорят, что половины состава в следующем сезоне не будет. Это значит, что у меня будет шанс доказать тренеру, что он ошибался на мой счёт. В Словакии я сыграл всего 5 туров и уехал домой, потому что клуб не сделал мне визу. В Боснии из-за проблем с документами сыграл всего шесть матчей. Хочется наконец-то провести полноценный сезон в Европе с первого до последнего тура.

Роман Андреев