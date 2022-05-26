Российские клубы исключены из еврокубков, российская сборная отстранена от участия в играх международного ранга - и когда это прекратится, ответить не смог даже словенский президент УЕФа Александер Чеферин. Ему был задан соответствующий вопрос - и, как уточняет «Ложе Прессы», ответить на него Чеферин не смог, уйдя от ответа.Чеферин трудится в ранге президента УЕФА с 7 сентября 2016 года. Он родился и вырос в Любляне, где и получил образование в сфере юриспруденции. Любопытно, что в молодости Чеферин успел посражаться в рядах словенской территориальной обороны в рамках «десятидневной войны» - короткого периода боевых действий, приведших в 1991 году к независимости Словении.
Президент УЕФА не смог ответить на вопрос, когда российские клубы вернутся в еврокубки
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