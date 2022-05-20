РФС не в курсе о переносе Суперкубка УЕФА-2023

РФС сообщил о том, что никаких писем из УЕФА по поводу переноса Суперкубка Европы 2023 года из Казани не поступало.
«Российский футбольный союз не получал уведомлений от УЕФА о переносе матча за Суперкубок-2023, проведение которого запланировано в Казани», — сообщает ТААС.
Ранее ESPN сообщил, что УЕФА рассматривает возможность переноса розыгрыша Суперкубка УЕФА-2023 из России в другую страну. Некоторое время назад, из Санкт-Петербурга был перенесен финал Лиги чемпионов текущего сезона в столицу Франции.
Розыгрыш Суперкубка 2022 года пройдет в Финляндии в городе Хельсинки 10 августа.
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