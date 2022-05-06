Ари об отстранении российских клубов от еврокубков: Это неправильное решение

Экс-нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал журналистам о том, что думает по поводу отстранения российских команд от еврокубков.
Ари сказал «РБ-Спорту», что это очень неправильное решение со стороны руководителей УЕФА, так как лучше от этого не будет никому. Бразилец отметил, что это было чисто политическое решение, от которого сильнее всего пострадают спортсмены и весь российский футбол.
Напомним, что руководители УЕФА в начале мая официально отстранили российские клубы и сборные от всех международных матчей под эгидой организации.
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