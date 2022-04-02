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Президент «Барселоны»: Суперлига поможет спасти европейский футбол

02 Апреля 2022 • 11:44 Комментировать

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о главной цели Суперлиги Европы.

Лапорта сказал, что Суперлига может помочь спасти европейский футбол. Функционер отметил, что он продолжает активную работу над турниром вместе с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Жоан добавил, что у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатные денежные станки и Суперлига как раз борется против этого.

Напомним, что пока официально из состава участников Суперлиги не вышли только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
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