Президент «Барселоны»: Суперлига поможет спасти европейский футбол

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о главной цели Суперлиги Европы.
Лапорта сказал, что Суперлига может помочь спасти европейский футбол. Функционер отметил, что он продолжает активную работу над турниром вместе с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Жоан добавил, что у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатные денежные станки и Суперлига как раз борется против этого.
Напомним, что пока официально из состава участников Суперлиги не вышли только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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