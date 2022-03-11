Президент УЕФА назвал Суперлигу ужасной лигой

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался по поводу создания Суперлиги Европы.
Чеферин сказал, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят играть и у себя в Суперлиге, и в турнирах УЕФА, но так не бывает, так что пусть принимают решение. Функционер отметил, что Суперлигу уже пора называть ужасной лигой. Александер добавил, что в турнирах УЕФА, в отличие от этой новой лиги, здоровая конкуренция.
Напомним, что представители «Реала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса» официально всё ещё являются участниками проекта Суперлиги.
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