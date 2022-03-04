Только одна команда официально вышла из Суперлиги

Журналистам стало известно о том, что только одна команда официально покинула состав участников Суперлиги Европы.

По информации As, только миланский «Интер» официально вышел из Суперлиги. Такая возможность у итальянской команды была в связи с нестабильным финансовым положением. Восемь клубов, которые публично отказались от нового турнира, всё равно остались в числе участников. Напомним, что официально не выходили из Суперлиги только три команды, а именно мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и «Барселона».