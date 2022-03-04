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Чеферин: Если клубы будут играть в Суперлиге, то они не смогут выступать в наших турнирах

04 Марта 2022 • 12:54 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу очередной попытки топ-клубов создать Суперлигу Европы.

Чеферин сказал, что ему уже надоели все эти разговоры о Суперлиге, которая вообще никак с футболом не связана. Александер отметил, что если какие-то клубы собрались играть в Суперлиге, то в турнирах под эгидой УЕФА они выступать точно не будут, так что командам нужно будет сделать выбор.

Напомним, что в проекте Суперлиги на данный момент остались только три клуба, а именно «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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