Чеферин: Если клубы будут играть в Суперлиге, то они не смогут выступать в наших турнирах

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу очередной попытки топ-клубов создать Суперлигу Европы.

Чеферин сказал, что ему уже надоели все эти разговоры о Суперлиге, которая вообще никак с футболом не связана. Александер отметил, что если какие-то клубы собрались играть в Суперлиге, то в турнирах под эгидой УЕФА они выступать точно не будут, так что командам нужно будет сделать выбор.

Напомним, что в проекте Суперлиги на данный момент остались только три клуба, а именно «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».