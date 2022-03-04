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Аньелли: Непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет некоторых клубов

04 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о преимуществах Суперлиги Европы, которая необходима для спасения европейского футбола.

Аньелли сказал, что если не создать в ближайшее время что-то стабильно, то всё развалится. Глава «Ювентуса» отметил, что непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет некоторых клубов. Андреа считает, что мы все достигли того момента, когда система перестала правильно работать и нужно её изменить.

На вопрос журналистов о том, где «Ювентус» будет через пять лет, Аньелли ответил, что туринская команда будет выступать в лучшем турнире планеты, но не уточнил, в каком именно турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Аньелли Лига Чемпионов Суперлига
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