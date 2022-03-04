Аньелли: Непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет некоторых клубов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о преимуществах Суперлиги Европы, которая необходима для спасения европейского футбола.
Аньелли сказал, что если не создать в ближайшее время что-то стабильно, то всё развалится. Глава «Ювентуса» отметил, что непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет некоторых клубов. Андреа считает, что мы все достигли того момента, когда система перестала правильно работать и нужно её изменить.
На вопрос журналистов о том, где «Ювентус» будет через пять лет, Аньелли ответил, что туринская команда будет выступать в лучшем турнире планеты, но не уточнил, в каком именно турнире.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Хувентус Манагуа
|
0:1
|
Вальтер Ферретти
|
2.40
3.50
2.70
|
04.03 19:00
|
Lobos Huerta
|
...
|
Калор-де-Сан-Педро
|
|
04.03 22:00
|
Арсенал (до 23 лет)
|
...
|
Тоттенхэм (до 23 лет)
|
|
04.03 22:45
|
Клифтонвилл
|
...
|
Колрейн
|
1.80
3.50
4.00
|
04.03 23:30
|
Браун Адроге
|
...
|
Депортиво Морон
|
2.21
2.75
3.60
|
05.03 01:00
|
Интер Плая-дель-Кармен
|
...
|
Montaneses
|
|
05.03 02:00
|
Минерос де Фреснильо
|
...
|
Депортиво Тепик ДжАП
|
|
05.03 03:00
|
Тристан Суарес
|
...
|
Альварадо
|
|
05.03 03:10
|
Сан-Мартин Тукуман
|
...
|
Эстудиантес Рио-Куарто
|
1.53
3.40
7.00
|
05.03 05:00
|
Дуранго
|
...
|
Colima FC
|
|
05.03 06:00
|
ИНАК Кобе (жен)
|
...
|
Эльфен Саитама (жен)
|
|
05.03 07:00
|
Вегальта Сендай (жен)
|
...
|
Sanfrecce Hiroshima Regina W
|
|
05.03 08:00
|
НТВ Белеза (жен)
|
...
|
AC Nagano Parceiro W
|
|
05.03 08:00
|
Урава (жен)
|
...
|
ДЖЕФ (жен)
|