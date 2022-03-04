Президент «Ювентуса» считает, что европейский футбол нуждается в реформах

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что всё ещё верит в проект Суперлиги и считает, что европейскому футболу необходимы реформы.
Аньелли заявил, что проект Суперлиги Европы точно не провалился, так что шанс провести этот турнир всё ещё есть. Глава «Ювентуса» отметил, что европейскому футболу остро необходимы глубокие реформы, а Суперлига может помочь в этом.
Напомним, что изначально в Суперлиге участвовали 12 европейских топ-клубов, но из-за давления общественности в проекте остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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