Сегодня будет представлен новый проект Суперлиги

Президент туринского «Ювентуса» и один из создателей Суперлиги Европы Андреа Аньелли сегодня готов представить публике новый проект турнира.

По информации Gazzetta dello Sport, Аньелли и другие организаторы Суперлиги переделали формат турнира и сделали его более открытым. Теперь там появятся два дивизиона с 20 командами. Участники смогут вылетать во второй дивизион и потом подниматься в высший дивизион.

Напомним, что изначально в Суперлиге должны были участвовать всего лишь 12 команд, а состав участников был бы неизменным.