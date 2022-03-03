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Сегодня будет представлен новый проект Суперлиги

03 Марта 2022 • 11:06 Комментировать

Президент туринского «Ювентуса» и один из создателей Суперлиги Европы Андреа Аньелли сегодня готов представить публике новый проект турнира.

По информации Gazzetta dello Sport, Аньелли и другие организаторы Суперлиги переделали формат турнира и сделали его более открытым. Теперь там появятся два дивизиона с 20 командами. Участники смогут вылетать во второй дивизион и потом подниматься в высший дивизион.

Напомним, что изначально в Суперлиге должны были участвовать всего лишь 12 команд, а состав участников был бы неизменным.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Аньелли Суперлига
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