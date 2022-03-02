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Еврокубки

Российских судей не будут назначать на матчи еврокубков

02 Марта 2022 • 13:35 Комментировать

Представители УЕФА приняли решение пока не назначать российских арбитров на еврокубковые матчи, которые проходят под эгидой организации.

Как сообщает «Р-Спорт», изначально отстранение касалось только российских клубов, но, учитывая нынешние обстоятельства, санкции коснутся и российских арбитров, которые пока не будут получать назначения на еврокубковые матчи. В УЕФА отметили, что сейчас судьям из России очень тяжело будет выехать за границу.

Напомним, что до этого боссы УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных матчей из-за ситуации на Украине.

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