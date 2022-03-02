Российских судей не будут назначать на матчи еврокубков

Представители УЕФА приняли решение пока не назначать российских арбитров на еврокубковые матчи, которые проходят под эгидой организации.

Как сообщает «Р-Спорт», изначально отстранение касалось только российских клубов, но, учитывая нынешние обстоятельства, санкции коснутся и российских арбитров, которые пока не будут получать назначения на еврокубковые матчи. В УЕФА отметили, что сейчас судьям из России очень тяжело будет выехать за границу.

Напомним, что до этого боссы УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных матчей из-за ситуации на Украине.