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Еврокубки

Испания предлагает полное исключение российских команд из европейских турниров

27 Февраля 2022 • 22:32 Комментировать

Нарастает вал попыток наказать Россию за обострение обстановки в военно-политическом конфликте с Украиной. К сожалению, уже стало нормой, что спорт смешивают с политикой и используют для того, чтобы наказывать за те или иные политические действия. Вот и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что российские клубы следует исключить из европейских турниров - по его мнению, это будет болезненным ударом для Москвы.

- Вопрос о дополнительных мерах будет поднят. Испания предлагает исключение российских команд из европейских турниров, - заявил Альбарес, слова которого цитирует Antena 3.

Ранее подобным санкциям подвергались лишь югославские команды в начале 90-х. А вот когда Англия в течение нескольких месяцев 1982 года вела войну с Аргентиной в Южной Атлантике, вопрос об исключении английских клубов из еврокубков, разумеется, даже не поднимался. То же «другое», известное дело...

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