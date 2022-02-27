Испания предлагает полное исключение российских команд из европейских турниров

Нарастает вал попыток наказать Россию за обострение обстановки в военно-политическом конфликте с Украиной. К сожалению, уже стало нормой, что спорт смешивают с политикой и используют для того, чтобы наказывать за те или иные политические действия. Вот и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что российские клубы следует исключить из европейских турниров - по его мнению, это будет болезненным ударом для Москвы.
- Вопрос о дополнительных мерах будет поднят. Испания предлагает исключение российских команд из европейских турниров, - заявил Альбарес, слова которого цитирует Antena 3.
Ранее подобным санкциям подвергались лишь югославские команды в начале 90-х. А вот когда Англия в течение нескольких месяцев 1982 года вела войну с Аргентиной в Южной Атлантике, вопрос об исключении английских клубов из еврокубков, разумеется, даже не поднимался. То же «другое», известное дело...
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