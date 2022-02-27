СМИ: УЕФА в понедельник исключит российские команды из турниров под своей эгидой

Российские футбольные клубы и национальная сборная будут отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Об этом сообщает польское интернет-издание Meczyki со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на принятии этого решения настаивал вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. Источник утверждает, что окончательно данную санкцию утвердят в понедельник.

Напомним, что на данный момент единственным российским клубом в еврокубках является московский «Спартак», которому предстоит встретиться с РБ «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперники сборной России по стыковым матчам отбора к ЧМ в Катаре уже отказались выходить на поле.