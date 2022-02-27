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В Госдуме отреагировали на возможное отстранение российских клубов от еврокубков

27 Февраля 2022 • 15:33 Комментировать

В Госдуме отреагировали на информацию о том, что ФИФА и УЕФА могут принять решение об исключении российских команд из Еврокубков. Комментарий порталу Sport24 дал депутат Дмитрий Свищев.

По его словам, российские команды вносят большой вклад в развитие футбола в мире, и со стороны комитетов решение об их отстранении будет неправильным.

Если это произойдет, то для российского футбола отстранение станет серьезным ударом, считает Свищев. По мнению депутата, футбол в России не перестанет существовать, но сильно изменится, поскольку сейчас главная цель команд – попадание в розыгрыши еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Дмитрий Свищев еврокубки
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