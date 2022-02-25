УЕФА намерен отказаться от контракта с «Газпромом»

Последние события вокруг Украины бьют по спонсорским контрактам и спортивным событиям, связанными с Россией. Уже известно, что финал Лиги чемпионов перенесен в Париж вместо Санкт-Петербурга, а также то, что отменена сентябрьская гонка Формулы-1 в Сочи. «Шальке» убрал со своих футболок рекламу компании «Газпром», а теперь и УЕФА раздумывает над тем, как расторгнуть контракт с российским гигантом. Соответствующие правовые консультации уже инициированы.

Напомним, что совсем недавно это соглашение, позволявшее российскому гиганту выступать в качестве спонсора различных спортивных мероприятий, было продлено до 2024 года.