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В РФС прокомментировали перенос матчей российских клубов на нейтральные арены

25 Февраля 2022 • 16:41 Комментировать

Гендиректор РФС Александр Алаев прокомментировал решение УЕФА перенести матчи с участием российских команд на нейтральную территорию. Ближайшей такой встречей станет матч «Спартака» с РБ «Лейпциг» в рамках 1/8 Лиги Европы.

Алаев в разговоре с пресс-службой РФС пояснил, что решение УЕФА касается только клубных турниров, а это значит, что окончательного решения о проведении стыковых матчей отбора к чемпионату мира пока нет. Он отметил, что ФИФА выражает надежду на то, что к датам игр ситуация разрешится.

По словам Алаева, московский «Спартак» может самостоятельно определить арену, на которой команде будет удобно провести матч. Заявка будет рассмотрена руководством УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РФС УЕФА Александр Алаев
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