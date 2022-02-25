В РФС прокомментировали перенос матчей российских клубов на нейтральные арены

Гендиректор РФС Александр Алаев прокомментировал решение УЕФА перенести матчи с участием российских команд на нейтральную территорию. Ближайшей такой встречей станет матч «Спартака» с РБ «Лейпциг» в рамках 1/8 Лиги Европы.
Алаев в разговоре с пресс-службой РФС пояснил, что решение УЕФА касается только клубных турниров, а это значит, что окончательного решения о проведении стыковых матчей отбора к чемпионату мира пока нет. Он отметил, что ФИФА выражает надежду на то, что к датам игр ситуация разрешится.
По словам Алаева, московский «Спартак» может самостоятельно определить арену, на которой команде будет удобно провести матч. Заявка будет рассмотрена руководством УЕФА.
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