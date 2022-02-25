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Уткин: «УЕФА расторгнет договор с «Газпромом» о спонсорстве еврокубков»

25 Февраля 2022 • 13:17 Комментировать

Российский спортивный комментатор и блогер Василий Уткин сделал прогноз по возможному развитию отношений УЕФА с «Газпромом». Партнерству, по его мнению, скоро придет конец.

«Мой прогноз: в ближайшее время УЕФА расторгнет договор с «Газпромом» о спонсорстве еврокубков. Полагаю, до ближайшего игрового дня», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее руководство УЕФА приняло решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию из-за сложившейся политической ситуации. Команды из России и Украины будут играть все запланированные международные матчи на нейтральной территории.
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Евро-Футбол.Ру,
Газпром Василий Уткин УЕФА еврокубки
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