Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Еврокубки

Официально: Матчи с территории России и Украины перенесут, а финал ЛЧ пройдет во Франции официально

25 Февраля 2022 • 12:54 Комментировать

Руководство УЕФА приняло решение о продолжении еврокубкового сезона в текущих условиях. Меры коснулись финала Лиги чемпионов и матчей, которые должны были пройти на территории России и Украины.

Официально объявлено, что все встречи будут сыграны на нейтральных территориях, а финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, состоится на стадионе «Стад де Франс» во Франции.

Открытыми на данный момент остаются несколько вопросов. Пройдет ли матч за Суперкубок УЕФА в Казани, а также где состоятся стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре.

Также ФИФА и УЕФА предстоит рассмотреть вопрос о возможном исключении российских клубов из еврокубков.
Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы УЕФА Лига Чемпионов еврокубки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.02  14:00 Жеребьёвка Лиги Европы ... онлайн-трансляция
25.02  15:00 Жеребьёвка Лиги конференций ... онлайн-трансляция
25.02  18:00 Сан-Жуан-Вер ... Анадия
25.02  18:00 Лузитания Лороза ... Брага-2
25.02  22:00 Манчестер Юнайтед (до 23 лет) ... Derby U23 1
25.02  22:00 Арсенал (до 23 лет) ... Ливерпуль (до 23 лет)
25.02  22:45 АФК Ньюри Сити ... Аннаг Юнайтед
26.02  01:10 Депортиво Морон ... Дефенсорес де Бельграно 2.06 2.90 3.80
26.02  03:30 Эстудиантес Рио-Куарто ... Тристан Суарес
26.02  04:00 Текос ... Дуранго
26.02  05:30 Депортиво Тепик ДжАП ... Коррекаминос-2
Все матчи
Рекомендуем