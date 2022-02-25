Руководство УЕФА приняло решение о продолжении еврокубкового сезона в текущих условиях. Меры коснулись финала Лиги чемпионов и матчей, которые должны были пройти на территории России и Украины.
Официально объявлено, что все встречи будут сыграны на нейтральных территориях, а финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, состоится на стадионе «Стад де Франс» во Франции.
Открытыми на данный момент остаются несколько вопросов. Пройдет ли матч за Суперкубок УЕФА в Казани, а также где состоятся стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре.
Также ФИФА и УЕФА предстоит рассмотреть вопрос о возможном исключении российских клубов из еврокубков.
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